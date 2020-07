Marche: Ceriscioli, al via prove per aumentare organico ufficio ricostruzione sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso da ieri e si concluderanno venerdì le prove per 197 posti all'rfficio Ricostruzione sisma. Entro agosto la verifica dei titoli e la sottoscrizione dei contratti. Lo ha comunicato la Regione Marche. Il presidente Luca Ceriscioli ha spiegato: "Come abbiamo affermato più volte, per raggiungere i risultati necessari nella ricostruzione post sisma, è importante coniugare la semplificazione dei percorsi con l'aumento degli organici di personale e quindi, visto che fino a oggi sono arrivate poche risposte sulla semplificazione, questa misura che consente di incrementare il numero delle persone ha senza dubbio la sua rilevanza". Infine ha concluso: "E' parimenti importante, al contempo, dare stabilità e certezza a chi lavora già nella ricostruzione, all'interno dei Comuni e negli Uffici speciali, perché questi professionisti rappresentano il nostro patrimonio di conoscenze e competenze, che non vanno assolutamente disperse per la rinascita dei territori colpiti dal sisma". (Ren)