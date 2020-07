Lombardia: a Palazzo Pirelli incontro tra Regione e presidenti Bacini Imbriferi Montani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro per parlare del futuro delle montagne, che passa necessariamente dalla collaborazione tra BIM e istituzioni: è quello che si è tenuto in Consiglio regionale a Palazzo Pirelli tra il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, i Presidenti dei Bacini Imbriferi Montani, l’Assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori e il Consigliere Segretario Giovanni Malanchini. “I consorzi dei bacini imbriferi montani da quasi 70 anni sono attori e protagonisti dello sviluppo dei territori montani lombardi –ha sottolineato Alessandro Fermi- e rappresentano ancora oggi uno strumento indispensabile per promuovere e tutelare il patrimonio idrico lombardo delle nostre montagne. Quest’anno per la prima volta abbiamo celebrato la Giornate regionale delle Montagne lombarde, istituita con legge che riconosce i BIM come soggetti destinatari delle iniziative previste dal provvedimento legislativo regionale, insieme alle Comunità montane, ai Parchi naturali e regionali montani, alle associazioni del territorio, agli istituti universitari e di ricerca e al CAI. Se penso al futuro dei BIM, non posso che immaginarli sempre più parte integrante e fondante di una rete territoriale che, oltre ai soggetti già indicati, vede nelle Regione l’ente principale di coordinamento e nei Comuni i destinatari e fruitori diretti degli interventi concordati”. “I Consorzi BIM lombardi, che coinvolgono oltre 500 Comuni – ha evidenziato Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - rappresentano realtà fondamentali per lo sviluppo dei territori di montagna. Una proficua collaborazione tra questi enti e la Regione deve essere alla base delle politiche si sviluppo socio-economico di queste aree molto estese in Lombardia. Sviluppare progettualità condivise e concertate è sicuramente una delle sfide che intendiamo portare avanti e rafforzare nel futuro immediato”. (segue) (Com)