Lombardia: a Palazzo Pirelli incontro tra Regione e presidenti Bacini Imbriferi Montani (2)

- “È stato un incontro proficuo - ha dichiarato l’Assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori - dove abbiamo avuto occasione di confrontarci e di mettere a fattore comune obiettivi, creando unità di intenti. Ci ritroveremo certamente anche nel prossimo recente futuro. I Consorzi BIM esistono in forza di una legge degli anni ‘50 che aveva stabilito la devoluzione di sovracanoni ai consorzi dei Comuni da parte dei concessionari, risorse che avevano come obiettivo lo sviluppo socio-economico dei territori che ospitavano le centrali idroelettriche. Oggi si può dire che i Consorzi sono la “cassaforte” degli Enti locali, attraverso le progettualità portate avanti dalle Comunità Montane e dai Comuni. L’obiettivo non è mutato dalle origini della loro istituzione e, sulla base di questi principi, Regione Lombardia é sempre disponibile al dialogo, al confronto e anche a possibilità di miglioramento dei Consorzi BIM, nella condizione che questo atteggiamento istituzionale virtuoso possa portare a risultati efficaci sui singoli territori”. Carlo Personeni, Presidente del Consorzio BIM del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio e Presidente di Federbim ha detto infine: “Ringrazio Regione Lombardia per averci dato l’opportunità di aprire un confronto diretto, durante il quale abbiamo evidenziato quelle che sono le nostre caratteristiche e presentato le nostre richieste. E sono grato per il fatto che alcune delle nostre istanze sono state recepite e condivise dai rappresentanti dell’istituzione regionale, con la quale in futuro è intenzione degli 11 Consorzi BIM lombardi stringere una collaborazione sempre più fattiva, anche attraverso co-finanziamenti per progettualità concertate. Tutto questo finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei territori di competenza dei Consorzi BIM”. (Com)