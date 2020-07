Cultura: vicesindaco Roma, orgoglioso di "Insieme", ad ottobre manifestazione su libro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto orgoglioso e felice per il lavoro svolto e per l'operazione che ha portato ad annunciare oggi la più importante manifestazione in Italia dedicata al libro, Insieme, che si terrà a Roma dall'1 e al 4 ottobre tra l'Auditorium Parco della Musica e il Parco archeologico del Colosseo". Così in una nota Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, in merito alla diffusione della notizia della manifestazione "Insieme". "Auguro il miglior successo all'iniziativa - come a tutti i curatori. 'Insieme'- spiega Bergamo - si terrà eccezionalmente quest'anno, dopo le difficoltà del lockdown, e vede - per la prima volta - l'impegno dei due nuovi curatori del Festival Letterature, Lea Indiorio e Andrea Cusumano, ai quali l'Istituzione Biblioteche di Roma ha affidato da quest'anno - e per i tre successivi - la cura dell'iniziaitiva. Letterature, che si avvia alla nuova partenza nella forma inedita di "Insieme", tornerà nel periodo tradizionale di maggio-giugno e grazie alla collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo sarà arricchito nella veste inedita che già sperimenteremo quest'anno con Insieme". (Com)