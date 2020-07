Ue-India: Modi, partnership cruciale per la pace e la stabilità del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e l’Unione europea sono “partner naturali” e il governo indiano è pienamente impegnato a rafforzare la relazione. Lo ha detto il primo ministro indiano, Narendra Modi, in apertura del vertice odierno, in videoconferenza, col presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Secondo il premier indiano la situazione globale attuale ha evidenziato ancora di più l’importanza cruciale della partnership tra l’India e l’Ue per la pace e la stabilità del mondo e la necessità che i paesi democratici si uniscano per affrontare le sfide del mondo post-Covid. Il leader di Nuova Delhi ha sottolineato che l’India e l’Ue condividono i valori universali come la democrazia, il pluralismo, l’inclusività, il rispetto per le istituzioni internazionali, il multilaterismo, la libertà e la trasparenza. (segue) (Beb)