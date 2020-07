Ue-India: Modi, partnership cruciale per la pace e la stabilità del mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi si è soffermato sul contributo offerto dall’India durante l’emergenza sanitaria, inviando medicinali in quasi 150 paesi e promuovendo la cooperazione in ambito regionale (in particolare nella Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale) e ha assicurato che le case farmaceutiche indiane sono pronte a contribuire all’iniziativa globale Access to Covid-19 Tools (Act) Accelerator per favorire l’accesso alle risorse di cura. La partnership India-Ue, ha proseguito Modi, può svolgere un ruolo importante nella ricostruzione economica e nella costruzione di una globalizzazione incentrata sull’uomo. Infine, il capo del governo indiano ha sottolineato che anche le sfide a lungo termine come i cambiamenti climatici sono una priorità per entrambe le parti e ha esortato l’Ue a investire e a fornire tecnologie per incrementare l’uso delle fonti energetiche rinnovabili in India. (Beb)