Confcommercio: Squeri (FI), congratulazioni a Sangalli, sua guida importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, si congratula con Carlo Sangalli, "rieletto alla guida di Confcommercio. Nel momento che l'Italia sta attraversando - prosegue il parlamentare in una nota - il comparto produttivo necessita di una rappresentanza con le idee chiare, una visione di Paese e la capacità di interlocuzione con gli attori istituzionali. L'esperienza e la professionalità di Sangalli - conclude Squeri - saranno perciò ancora fondamentali come lo sono state nel suo percorso alla guida della confederazione". (Com)