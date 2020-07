Milano: De Corato, da domani festa abusiva del Cantiere a San Siro, nel totale silenzio del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da domani, per quattro giorni, ovviamente senza alcuna autorizzazione e nel totale silenzio del Comune di Milano, i centri sociali organizzeranno marce, mercatini e spettacoli teatrali. Non poteva di certo mancare, in questi giorni, la solita vernice per realizzare sui muri l'ennesimo, trito e ritrito, murales abusivo contro il razzismo, ricordando il loro nuovo Che Guevara, George Floyd". Afferma così in una nota l'assessore regionale a Sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato, in merito all'iniziativa "San Siro in festa", organizzata dal centro sociale "Il Cantiere" in zona San Siro a Milano. "Per gli occupanti abusivi del Cantiere dev'essere proprio una pacchia. Indisturbati da anni in piazza Stuparich e in via Monte Bianco, tutelati da una giustizia che, nonostante le istanze dei legittimi proprietari, non ne vuole sapere di sgomberare gli edifici, festeggeranno. Un party itinerante tra piazza Stuparich, via Mar Jonio e piazza Segesta. Zone della città nelle quali i centri sociali non solo si oppongono sistematicamente agli sgomberi degli abusivi delle case popolari, ma anzi, rivendicano anche il diritto all'occupazione. Adesso, grazie al Comune di Milano che gli ha 'appaltato' la consegna del cibo in periodo Covid19, gli anarchici dei centri sociali pensano di essersi riguadagnati il diritto di fare ciò che hanno sempre fatto indisturbati: occupare abusivamente edifici, strade, piazze, organizzare feste senza alcun permesso e così via", osserva De Corato, che conclude: "Staremo a vedere se da Palazzo Marino, stavolta, arriverà qualche controllo, ad esempio sul rispetto delle distanze per il contrasto alla diffusione del virus, sulle autorizzazioni a vendere oggetti, cibi e bevande o sull'occupazione di uno spazio pubblico".(com)