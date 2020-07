Scuolabus dirottato: genitore, soddisfatti per sentenza, ragazzini stanno migliorando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo assolutamente soddisfatti della sentenza, ci eravamo messi in mano alla giustizia e siamo soddisfatti. Anche per i nostri figli è un insegnamento e li farà sentire vicini alle istituzioni. Il risarcimento non ci interessava". Lo ha detto nell'aula bunker di San Vittore una madre di uno dei 50 ragazzini che il 20 novembre 2019 si trovava a bordo dello scuolabus dirottato dall'autista Ousseynou Sy, condannato oggi a 24 anni di reclusione. Interpellata sulle condizioni degli alunni delle classi 2 A e B della scuola media "Giovanni Vailati" di Crema, la donna, che ha preferito restare anonima, ha detto: "Stanno reagendo e migliorando ognuno a seconda del proprio carattere". (Rem)