Speciale difesa: Germania, esportazioni di armi per oltre 492 milioni di euro tra gennaio e aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e aprile scorso, la Germania ha esportato armi per un valore di oltre 492 milioni di euro, con un incremento del 40 per cento su base annua. È quanto reso noto dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco nella risposta a un'interrogazione presentata da Sevim Dagdelen, deputata di La Sinistra al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nei primi quattro mesi dell'anno, la Germania ha venduto armamenti agli altri Stati parte della Nato per 182 milioni di euro. Le esportazioni di armi tedesche verso i paesi equiparati ai membri dell'Alleanza hanno raggiunto un valore di circa 5,6 milioni di euro. La quota di esportazioni militari verso gli altri paesi membri dell'Ue è pari a 51,6 milioni di euro. Sono, inoltre, aumentate le vendite verso i paesi terzi. “L'esportazione di circa il 40 per cento in più di armi da guerra su base annua in un mondo in cui i conflitti aumentano ogni giorno è completamente irresponsabile”, ha commentato Dagdelen. Per la deputata di La Sinistra, “soprattutto con le vendite di armamenti a Egitto e Turchia, il governo federale sta aggravando i conflitti nel e sul Mediterraneo e sta persino violando palesemente le proprie linee guida per le esportazioni di armi”. (Res)