Cinema: Piccolo America presenta programma completo edizione 2020, 104 proiezioni gratuite (2)

- Il completamento del programma, si legge nella nota dell'associazione, è stato reso possibile grazie alle denunce pubbliche e all'antitrust effettuate dal Piccolo America e le altre realtà che dalla Calabria alla Lombardia animano le notti estive del nostro Paese. "Abbiamo ricevuto - continua Carocci - le autorizzazioni per alcuni titoli bloccati da settimane, come American History X della Warner Bros, che sarà introdotto dal regista Tony Kaye. Allo stesso modo la proiezione de "L'onda", della casa di distribuzione BIM, si svolgerà con il regista Dennis Gansel, che da Amburgo raggiungerà la Cervelletta. Quello di oggi è infatti un grande risultato culturale, che fa ben sperare sulla possibilità di lavorare in futuro in una perfetta sinergia con tutte le componenti dell'industria cinematografica. A breve diventeremo esercenti – prosegue – il Cinema Troisi è un cantiere stupendo dove le energie positive stanno dando vita a un luogo in cui tutta la città e chi la attraversa potrà finalmente essere protagonista e non semplice fruitore: una sala libera, la cui programmazione sarà determinata dalle scelte artistiche del Piccolo America e del suo pubblico, per il quale non vediamo l'ora di staccare i primi biglietti". L'associazione ringrazia inoltre l'ambasciata della Repubblica federale di Germania, nonché il gli sponsor dell'iniziativa Poste italiane, Acea, Asilo Savoia e Camera di commercio di Roma, unitamente al charity partner Medici senza frontiere. (Com)