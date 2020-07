Somalia: volo umanitario keniota si schianta nell’aeroporto di Belet Uen, nessuna vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo keniota proveniente da Gibuti e con a bordo aiuti alimentari si è schiantato nell’aeroporto di Belet Uen, nella Somalia centrale. Lo rende noto in un comunicato l’ambasciata degli Stati Uniti a Mogadiscio, secondo cui l'equipaggio dell’aereo è rimasto illeso. “L'incidente si è verificato sulla pista durante il roll-out dopo l'atterraggio”, si legge nella nota. Non si tratta del primo schianto di un volo umanitario keniota in territorio somalo. Nel maggio scorso un altro volo umanitario immatricolato in Kenya e diretto all'aeroporto di Qansahdheere, nella regione somala di Bai, è precipitato senza riportare vittime a bordo. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza citate da “Garowe Online”, l'aereo trasportava aiuti umanitari quando è stato colpito da uomini armati sconosciuti poco prima dell’atterraggio. Alcune delle foto scattate sul luogo dello schianto mostrano fori di proiettile sulla cabina e sulle ali del velivolo, che non risulta gravemente danneggiato. Funzionari locali citati da “Garowe Online” hanno accusato il gruppo jihadista al Shabaab, tuttavia il gruppo non risulta essere presente nella regione. Il sindaco di Qansahdheere, Abdirazak Abdi Ibrahim, ha dichiarato a “Voice of America” che l'aereo 5Y-VVA è stato attaccato a circa 7 chilometri dall'atterraggio da sospetti militanti di al Shabaab arrivati a bordo di motociclette per avvicinarsi all'aeroporto prima di aprire il fuoco, mentre fonti non ufficiali riferiscono che i membri dell'equipaggio dell'aereo sarebbero stati arrestati da agenti dell’Agenzia nazionale di intelligence (Nisa). (segue) (Res)