Somalia: volo umanitario keniota si schianta nell’aeroporto di Belet Uen, nessuna vittima (2)

- La regione di Qansahdere è sotto la giurisdizione delle Forze di difesa nazionali etiopi (Endf), che di recente hanno ammesso la responsabilità per l’abbattimento di un altro velivolo precipitato lo scorso 4 maggio sempre nella regione di Bai con a bordo sei membri dell’equipaggio (quattro kenioti e due somali), tutti morti nello schianto. In quel frangente le forze aree del Settore III delle Endf, presenti nella regione senza essere inquadrate nella Missione dell’Unione africana in Somalia (Amisom), avevano ammesso di aver colpito per errore l’aereo scambiandolo per un velivolo ostile in missione suicida. L'aereo, un Embraer 120-5Y Axo appartenente alla compagnia keniota African Express Airways, trasportava rifornimenti da utilizzare nella lotta contro il coronavirus quando si è schiantato nella città di Bardale, nella regione somala meridionale di Bai, uccidendo tutti e sei i membri dell'equipaggio. (Res)