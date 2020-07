Autostrade: M5s, bene pubblico torna ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione individuata dal governo "segna l'epilogo di una battaglia portata avanti dal Movimento 5 stelle da solo contro tutti per due lunghi anni". Lo affermano in una nota i senatori delM5s della commissione Lavori pubblici e trasporti. "Una soluzione - spiegano - che rende giustizia alle 43 vittime del ponte Morandi, perché estromette i Benetton dalla gestione delle nostre autostrade e inaugura un nuovo corso. Da oggi 2900 km di autostrada tornano in mano ai cittadini, con tariffe più basse e un surplus di investimenti, inoltre preserviamo i 7 mila posti di Aspi senza passaggi a vuoto, e garantiamo un futuro solido nella gestione di queste infrastrutture. Una decisione che guarda solo al bene degli automobilisti italiani, come movimento 5 Stelle non possiamo che essere soddisfatti". (com)