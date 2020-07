Civitavecchia: Astorre-Lamparelli (Pd), strategico ultimo miglio ferroviario tra città e porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'ultimo miglio del tratto ferroviario che collegherà la stazione di Civitavecchia al porto, si porta a compimento una visione strategica e di sviluppo con il potenziamento dell'intermodalità reale". E' quanto scrivono in una nota congiunta il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, membro della Commissione Trasporti di Palazzo Madama, e Rocco Lamparelli, responsabile Forum mobilità Pd Lazio, in merito all'accordo tra Rete Ferroviaria Italiana, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e la Regione Lazio. "Il potenziamento e la riqualificazione dei collegamenti ferroviari - aggiungono - avranno immediate e positive ripercussioni sul flusso turistico e sul traffico merci, per una crescita sostenibile dello scalo e - concludono Astorre e Lamparelli - dell'economia di tutta la regione".(Com)