Umbria: minoranza, no al modello lombardo sulla sanità regionale

- Secondo gli esponenti della minoranza nel consiglio regionale dell'Umbria: “Utilizzo condiviso e corretto dei fondi nazionali e comunitari per il rafforzamento della sanità pubblica. Nessun percorso di privatizzazione della sanità sul modello lombardo. Garantire il migliore funzionamento del sistema pubblico". Tra gli altri punti messi al centro del dibattito da Tommaso Bori (Pd), Thomas De Luca (M5s), Andrea Fora (Patto civico) e Vincenzo Bianconi (gruppo misto) e il portavoce dell'opposizione Fabio Paparelli: "Condivisione vera dei contenuto del piano sanitario con istituzioni, operatori, enti locali, servizio sanitario articolato su due aziende ospedaliere, universitarie e territoriali integrate”. Il dem Bori ha spiegato: "Necessario riformare la sanità regionale garantendo equità ed efficienza. La giunta, senza partecipazione e condivisione delle scelte, si appresta a modificare il sistema sanitario regionale. L’attuale maggioranza, in campagna elettorale, faceva riferimento alla Lombardia e lamentava una eccessiva preponderanza del pubblico. L’emergenza Covid ci ha dimostrato che quei riferimenti non erano corretti e che la sanità pubblica ha saputo fronteggiare la pandemia con efficacia". Quindi ha aggiunto: "Se le anticipazioni sono vere emerge una volontà di accentrare in una sola azienda ospedaliera e un'unica azienda sanitaria con una fusione a freddo delle strutture attuali. La via migliore è invece quella di una integrazione orizzontale, che tenga insieme la sanità territoriale con la sanità specialistica e sappiadialogare con l’Università". (segue) (Ren)