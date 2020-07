Umbria: minoranza, no al modello lombardo sulla sanità regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca (M5s) ha affermato: "In questo momento è in corso un lavoro, da parte della maggioranza, per andare verso l’azienda unica. Gli annunci sul potenziamento dell’ospedale di Terni non hanno tranquillizzato, anzi. La giunta dovrebbe rendere pubblica la propria posizione, serve un percorso chiaro e trasparente per arrivare ad una decisione condivisa sui servizi di tutela della salute dei cittadini. L’emergenza Covid ci ha insegnato che non si può prescindere dai presidi territoriali". Dunque ha dichiarato: "Interi territori sono stati abbandonati. Nel sistema dell’emergenza urgenza, per quanto riguarda i tempi di attesa, si superano nel 51 percento dei casi i 20 minuti. Questo determina aspettative di vita, per le patologie legate a un soccorso tempestivo, molto differenti. Si continua ad accentrare per razionalizzare, creando strutture elefantiache che non fanno l’interesse di alcuni territorio, intasando le strutture". Bianconi ha detto: "C'è l' opportunità legata anche all’emergenza, di poter disporre di risorse importanti per la sanità pubblica, per migliorarla e progettarla per i prossimi 20 anni. Vanno messe avalore le professionalità e le esperienze che ci sono. Va aperto un confronto con la minoranza consiliare, che comunque rappresenta un bel pezzo della comunità regionale. Vogliamo una sanità capillare, di territorio, con l’integrazione orizzontale delle due aziende sanitari". (Ren)