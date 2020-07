Speciale difesa: Garavini (Iv), approvata all'unanimità risoluzione sui programmi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Difesa del Senato "prende una posizione netta e decisa a sostegno della difesa comune europea". Lo dichiara in una nota Laura Garavini, presidente della commissione Difesa del Senato, a commento del voto sulla risoluzione dell'Affare assegnato 414 sulla partecipazione italiana ai progetti di Difesa europei. "Con un voto all’unanimità - sottolinea Garavini - su una risoluzione da me promossa che impegna il Governo a sostenere con risorse adeguate i programmi destinati a rafforzare la cooperazione in materia di difesa e sicurezza, costruendo anche le prime capacità operative della difesa comune europea". Secondo la presidente della commissione Difesa del Senato, "il voto unanime è un risultato ottimo, che dimostra la consapevolezza del Senato sull'importanza della costruzione di una difesa comune europea. Ed è la dimostrazione - evidenzia - che, su una direttrice politica fondamentale per il futuro dell'Italia e dell'Unione europea, siamo in grado di esprimere, al di là delle appartenenze di partito, un parere condiviso. È anche la dimostrazione - riprende - di come sia chiaro a tutti che l'integrazione delle politiche di difesa, nella cornice della politica estera e di sicurezza comune, è oggi essenziale, non solo per rafforzare il ruolo dell'Unione europea a favore della sicurezza e della stabilità internazionale, ma per lo sviluppo ed il benessere la della stessa Unione". (Com)