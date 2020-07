Speciale difesa: Jammu e Kashmir, all’Alta corte richiesta di rilascio di 16 membri della Conferenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Farooq Abdullah e il figlio Omar Abdullah, rispettivamente presidente e vicepresidente della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc), si sono rivolti ieri all’Alta corte del Jammu e Kashmir, a Srinagar, per chiedere la liberazione di 16 funzionari del partito, arrestati lo scorso agosto contestualmente alla revoca dell’autonomia all’ex Stato e attualmente agli arresti domiciliari. Le istanze presentate sono due: una firmata da Farooq per sette funzionari (Ali Mohammad Sagar, Abdul Rahim Rather, Nasir Aslam Wani, Aga Syed Mehmood, Mohammad Khalil Bandh, Irfan Shah e Sahmeema Firdous) e una da Omar per i restanti nove (Mohammad Shafi Uri, Aga Syed Ruhullah Mehdi, Chaudhary Mohammad Ramzaan, Mubarak Gul, Bashir Veeri, Abdul Majeed Larmi, Basharat Bukhari, Saifudin Bhat Shutru e Mohammad Shafi. Anche i due Abdullah, entrambi ex capi del governo statale, furono arrestati nelle stesse circostanze. Farooq, 83 anni, è stato liberato il 13 marzo, e Omar, 50 anni, il 24 marzo. La Conferenza nazionale è un partito autonomista favorevole alla permanenza nell’Unione indiana e alla riunificazione del Kashmir ed è stato quasi sempre al governo statale, approvandone la Costituzione con statuto speciale e attuando la riforma fondiaria. (Inn)