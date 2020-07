Speciale difesa: India. i colossi tecnologici Usa alla conquista del mercato locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri una videoconferenza con l’amministratore delegato di Google, Sundar Pichai. Tra i temi del colloquio, secondo quanto riferito dall’ufficio di Modi, gli sforzi della compagnia per contribuire a diffondere informazioni affidabili sulla pandemia di coronavirus, l’uso della della tecnologia nei servizi sanitari, il rapido sviluppo tecnologico in ogni ambito della vita indiana, le preoccupazioni riguardanti la sicurezza dei dati e la privacy, ma soprattutto il piano di Google per lanciare un grande fondo di investimento nel paese asiatico. Il colosso statunitense, infatti, intende investire dieci miliardi di dollari nei prossimi cinque-sette anni, attraverso il fondo di nuova istituzione Google for India Digitisation Fund. Il piano è di ampia portata sia per gli strumenti – un misto di investimenti azionari, ecosistemici e in infrastrutture, partnership e altre operazioni – sia per gli ambiti previsti: l’accesso a internet per ogni indiano nella propria lingua; la creazione di nuovi prodotti e servizi di consumo, per l’istruzione, la sanità e l’agricoltura; la trasformazione digitale delle imprese, in particolare quelle piccole; l’intelligenza artificiale per la sanità e l’agricoltura. (Inn)