Speciale difesa: Regno Unito, da commissione Conti pubblici frustrazione per mancanza fondi

- La commissione per i Conti pubblici della Camera dei comuni del Regno Unito si è definita “estremamente frustrata” a causa dell’indecisione del ministero della Difesa britannico, che non avrebbe il coraggio di assumere le iniziative necessarie per colmare la mancanza di fondi da 14,3 miliardi di euro di cui soffre il dicastero. Lo riporta l’emittente radiotelevisiva britannica “Bbc”. I parlamentari della commissione hanno accusato il ministero della Difesa di un fallimento “deplorevole” nel finanziare adeguatamente le nuove attrezzature militari per le Forze armate. “Il governo non ha ancora preso le decisioni strategiche necessarie per stabilire un piano di equipaggiamento accessibile e per fornire le attrezzature militari fondamentali per le nostre Forze armate”, dichiara il rapporto della commissione. La presidente dell'organo, Meg Hillier, ha detto che il ministero della Difesa sa perfettamente in cosa sta sbagliando. “Sono anni che avanziamo proposte concrete per migliorare la realizzazione delle priorità strategiche più importanti, ed eccoci di nuovo, con le stesse mancanze nella nostra difesa nazionale e gli stessi rischi per le nostre Forze armate, anno dopo anno”, ha affermato Hillier. (Res)