Speciale difesa: Libia, ministro Francia chiede a potenze straniere di non complicare situazione

- Il ministro della Difesa francese, Florence Parly, ha lanciato un appello alle “potenze straniere” affinché non rendano “la situazione ancora più complicata” in Libia. Durante una riunione con membri dell'Alleanza atlantica “abbiamo detto molto chiaramente che non potevamo tollerare che una nave francese mobilitata dalla Nato per un'operazione di verifica del rispetto dell'embargo delle armi in Libia possa essere presa da parte da una nave militare turca senza che la Nato reagisca”, ha detto Parly ai microfoni dell'emittente radiofonica “France info”. “Abbiamo fatto delle proposte alla Nato per poter ristabilire le condizioni di un dialogo fruttuoso all'interno dell'Alleanza, ma chiediamo anche alla Turchia di riconoscere che l'embargo sulle armi deve essere rispettato” ha detto il ministro. (Res)