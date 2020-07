Ucraina: elezioni amministrative si terranno il 25 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento ucraino ha stabilito la data delle prossime elezioni amministrative per il 25 ottobre. A sostegno del voto si sono espressi 326 parlamentari su 226 necessari. Le consultazioni non si terranno nelle regioni di Donetsk e Luhansk, che attualmente non sono sotto il controllo di Kiev. Le possibili elezioni nelle repubbliche separatiste saranno programmate attraverso una legislazione separata, se le repubbliche "ripristineranno il pieno controllo della sovranità ucraina", e "disarmeranno tutte le formazioni armate illegali", "garantendo l'ordine costituzionale" e "la sicurezza dei cittadini ucraini che vivono nei territori" che attualmente non sono sotto il controllo dell’amministrazione presidenziale di Kiev. (Rum)