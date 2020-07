Autostrade: Rixi (Lega), nessuna certezza ma dubbio che sia un affare per Benetton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Consiglio dei ministri "non è uscita nessuna certezza: non si sa chi pagherà i danni agli italiani e alle imprese per le perdite dovute al caos di questo mese, ma soprattutto non si sa quanto costerà allo Stato, attraverso Cdp, nuovo socio finanziario di Aspi, entrare nel capitale di Autostrade, quale sarà la valutazione delle azioni e quindi la quotazione di vendita". Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi. "Il dubbio che sorge, tra le nebbie delle comunicazioni del governo - spiega in una nota - è che questa operazione possa essere un affare per l'attuale socio maggioritario, i Benetton, che rimarrebbero nella public company l'unico socio 'di mestiere' e quindi continuerebbero a dettare le regole della governance, delle manutenzioni e dei cantieri di cui i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Con questo folle piano del governo useremo denaro pubblico per ristrutturare la rete, quando i danni sono stati fatti da privati".(com)