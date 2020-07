Tunisia: analista Salem a “Nova”, battaglia politica finirà con ossa rotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia politica in corso in Tunisia stavolta non finirà con un compromesso, ma con delle “ossa rotte”. Lo afferma ad “Agenzia Nova” l’analista politico Boulbaba Salem, commentando la crisi che attanaglia il paese culla della primavera araba. Dopo molte esitazioni, dichiarazioni e contro dichiarazioni, trattative e procrastinazioni, il partito islamico tunisino Ennahda ha scelto di ritirare la fiducia al governo di Elyes Fakhfakh. Il Consiglio della Shura del movimento islamico moderato ha incaricato il leader del partito nonché presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, Rachid Ghannouchi, di avviare consultazioni con altre formazioni politiche, blocchi parlamentari e deputati. Secondo Salem, la battaglia è legata prima di tutto al destino di Ghannouchi, “che non è un semplice leader ma è ancora un simbolo: il tentativo di isolarlo in parlamento è inaccettabile per il partito”. Il fronte anti-Ennahda guidato dalla battagliera Abir Moussi, presidente del Partito destouriano libero, ha raccolto 73 firme per avviare la destituzione di Rachid Ghannouchi dalla presidenza del parlamento, ma non ha i 109 voti necessari per portare a termine il processo. (segue) (Tut)