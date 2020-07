Tunisia: analista Salem a “Nova”, battaglia politica finirà con ossa rotte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’analista politico, mentre Ennahda lasciava prima uno spiraglio aperto per il negoziato, “questa volta la decisione del Consiglio della Shura di ritirare la fiducia al governo Fakhfakh è stata netta e chiara”. Il partito islamico (54 seggi) può contare sull’appoggio in parlamento del partito Qalb Tounes (27) e sulla coalizione radicale Al Karama (19) per un totale di 100 seggi, nove in meno della maggioranza necessaria per approvare una “mozione di censura” (cioè di sfiducia) contro Fakhfakh e nominare al tempo stesso un nuovo capo del governo. Secondo Salem però non è escluso che il partito possa raccogliere i voti degli indipendenti e degli indecisi e riuscire comunque nel suo intento. "E’ evidente che Ennahda ha un candidato alternativo per la carica di primo ministro e il suo nome è Fadhel Abdelkefi (ex ministro delle Finanze): il suo nome era stato precedentemente proposto al presidente della Repubblica, Kais Saied, ma alla fine aveva scelto Fakhfakh”. E’ probabile però che Fakhfakh possa anche operare un rimpasto di governo escludendo Ennahda, che a questo punto finirebbe all’opposizione. “I negoziati e gli accordi politici in questo l'attuale periodo sono molto difficili. Qualcuno ne uscirà con le ossa rotte”, conclude analista. (Tut)