Hong Kong: oggi 19 nuovi casi di coronavirus, entrano in vigore di norme più restrittive

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong ha riportato oggi 19 nuovi casi di Covid-19, di cui 14 infezioni trasmesse a livello locale. I nuovi casi portano a 1.588 il numero totale di contagi da coronavirus a Hong Kong. "La metà dei 14 casi locali ha una fonte di infezione sconosciuta, mentre il resto riguarda casi confermati in precedenza", ha spiegato Chuang Shuk-kwan, capo del segmento malattie trasmissibili del Chp. Cheung ha inoltre esortato gli anziani in città ad uscire meno frequentemente, visto che molti dei casi recentemente confermati hanno riguardato persone anziane. Secondo l'Autorità ospedaliera di Hong Kong, ad oggi 1.241 pazienti con infezione Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali, mentre 315 rimangono ricoverati in ospedale. (segue) (Cip)