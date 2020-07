Hong Kong: oggi 19 nuovi casi di coronavirus, entrano in vigore di norme più restrittive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale Queen Elizabeth di Hong Kong ha riportato un gruppo di infezioni da coronavirus che coinvolgono tre pazienti, spingendo l'ospedale a sospendere alcuni servizi di emergenza per consentire il lavoro di controllo delle infezioni e per garantire che i reparti siano meno affollati. Lo riferisce "Rthk". La prima paziente del gruppo, una donna di 92 anni, ha avuto la diagnosi di Covid-19 lunedì, 13 luglio. Da allora i medici hanno scoperto che una donna di 77 anni dello stesso reparto è stata infettata e i test dimostrano che anche un malato di cancro di 64 anni ha avuto il virus. Dopo aver visitato il reparto in questione, il professore di microbiologia dell'Università di Hong Kong, Yuen Kwok-yung, ha dichiarato che l'epidemia attualmente in corso nella comunità di Hong Kong è grave, ed è inevitabile che gli ospedali ammettano persone che hanno il virus ma non mostrano sintomi. Yuen ha aggiunto che la risposta immunitaria degli anziani è lenta, quindi non svilupperanno la febbre molto rapidamente. L'esperto ha detto che una delle donne infette potrebbe aver toccato i letti di altri pazienti mentre camminava e avrebbe potuto contaminare l'ambiente. I funzionari hanno detto che sono stati condotti test su altri pazienti e sul personale del reparto, ma nessuno è risultato positivo finora. (segue) (Cip)