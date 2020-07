Hong Kong: oggi 19 nuovi casi di coronavirus, entrano in vigore di norme più restrittive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, 15 luglio, Hong Kong ha introdotto un nuovo regolamento che rende obbligatorio indossare mascherine per i passeggeri del trasporto pubblico, autobus e taxi. Per sette giorni il limite per i raggruppamenti tornerà a quattro persone. Nello stesso periodo, dodici categorie di locali, come sale fitness e centri di gioco, saranno chiuse e ai ristoranti non sarà consentito fornire servizi di ristorazione dopo le 18. Il controllo delle frontiere diventerà inoltre più rigoroso per prevenire casi importati, poiché i visitatori in arrivo, che hanno viaggiato in aree ad alto rischio negli ultimi 14 giorni, avrebbero dovuto risultare negativi per il nuovo coronavirus prima di imbarcarsi sui voli per Hong Kong. Chuang ha dichiarato che la situazione epidemica è grave poiché i casi con fonti sconosciute aumentano ogni giorno e avvertono che potrebbero esserci più casi simili nella comunità. Il Chp ha osservato che numerosi nuovi casi riguardavano i ristoranti e ha quindi invitato i residenti a evitare assembramenti durante i pasti e a mantenere le distanze. Il Consiglio per lo sviluppo commerciale di Hong Kong ha deciso di posticipare quattro eventi pubblici in programma per le prossime settimane. I media locali hanno riferito che un uomo di 70 anni è stato il primo trasgressore per non aver indossato la mascherina in metropolitana. Coloro che violano le regole dovranno pagare una multa di 645 dollari. (segue) (Cip)