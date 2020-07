Hong Kong: oggi 19 nuovi casi di coronavirus, entrano in vigore di norme più restrittive (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Ufficio dell'istruzione di Hong Kong (Edb), ha chiesto alle scuole di interrompere tutte le attività nei campus per due settimane a partire da oggi, alla luce dei crescenti casi di Covid-19 in città. In una lettera, l'ufficio ha affermato che le lezioni e le attività extra-curriculari dovrebbero essere sospese fino al 28 luglio e che le scuole devono terminare tutti gli esami nei prossimi due o tre giorni, oppure rinviarli o annullarli. L'Edb ha anche affermato che manterrà stretti contatti con esperti del settore e annuncerà quanto prima gli accordi per il nuovo anno scolastico. Il presidente dell'Associazione dei capi delle scuole secondarie di Hong Kong, Teddy Tang, ha affermato: "Penso che la maggior parte delle scuole abbia già affrontato i propri esami, ma per alcune scuole potrebbe essere necessario cancellare una o due materie. Ma ciò non influirà sul rendimento complessivo degli studenti e penso che la maggior parte delle scuole adotterà un approccio piuttosto flessibile nel gestire la promozione degli studenti". Nel frattempo, l'Accademia delle arti dello spettacolo di Hong Kong ha dichiarato che chiuderà il suo campus almeno fino al 20 luglio. Il 13 luglio, Ocean Park e Hong Kong Disneyland hanno annunciato che chiuderanno i battenti da oggi fino al 21 luglio a causa della situazione Covid-19. Entrambi i parchi a tema hanno riaperto a giugno dopo mesi di chiusura. (segue) (Cip)