Ambiente: Sala, unica vera via per uscire da emergenza è avere stella polare green

- L'ambiente come stella polare per Milano. Questa l'idea del sindaco Giuseppe Sala. "Il prossimo quinquennio milanese dovrà essere interpretato da qualunque parte politica avendo una stella polare, quella dell'ambiente. Questo è quello che vogliono i cittadini, ma è l'unica vera via per cercare di uscire dalla situazione in cui siamo", ha dichiarato il primo cittadino alla conferenza stampa del progetto ForestaMi alla Triennale di Milano. "Ne sono convinto, mi sto spendendo e mi spenderò moltissimo. È un tema - ha aggiunto Sala - che non può essere divisivo, è un tema su cui bisogna trovarsi perché è nell'interesse di tutti vivere in mondo più equo, più giusto. C'è una condivisione assoluta che le città andranno verso un nuovo momento che sarà accelerato da questa pandemia dalla quale bisogna uscirne, ma solo attraverso un recovery che sarà green, perché green non vuol dire solo il piacere di avere più verde intorno, ma vuol dire creare nuove opportunità di lavoro e investimenti, utilizzando il recovery fund". "Noi facciamo la nostra parte proponendo progettualità, trovando consenso e partnership, ma chiamiamo i governi e le istituzioni sovranazionali a supportare la nostra strategia", ha concluso il sindaco di Milano.(Rem)