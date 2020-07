© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione della vicenda Autostrade per l'Italia del governo "tutela l'interesse pubblico di tutti gli italiani e i lavoratori dell'azienda". Lo scrive su Twitter il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli. "Ora avanti con gli investimenti già definiti per le infrastrutture e le fondamentali opere di manutenzione per la sicurezza delle nostre autostrade", conclude. (Rin)