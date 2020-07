Ue: Meloni a Conte, questione Mes è politica, esca da angolo e giochi all'attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "il Fondo salva Stati è un atto di sottomissione, le condizioni ci sono, eccome". Intervenendo nell'Aula della Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Consiglio europeo del 17-18 luglio, la parlamentare ha aggiunto: "Il punto è che la questione del Meccanismo europeo di stabilità non è economica, la ragione per accedervi è politica: il Mes - ha spiegato - serve ai nostri interlocutori perché attiva un processo di controllo dei nostri conti pubblici, con il Mes si decide l’assetto futuro degli equilibri europei". A giudizio della leader di Fd'I, "la realtà dell’Italia e quella dell’Europa è distante anni luce: noi dobbiamo uscire dall'angolo di questo racconto e dobbiamo essere consapevoli del fatto che i nostri interlocutori europei ci mettono sulla difensiva, ma senza Italia non c’è Europa. Presidente Conte", ha concluso Meloni rivolgendosi al premier, "esca dall’angolo e giochi all’attacco". (Rin)