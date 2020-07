Ue: Brunetta (FI) a Conte, Italia ha grande occasione per fare riforme, non lasciamocela scappare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, intervenendo in Aula alla Camera a seguito delle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 17-18 luglio, ha affermato: "Abbiamo sprecato gli ultimi 20 anni. 20 anni persi, senza riforme, hanno prodotto l'Italia della cattiva rendita, contro i buoni profitti, le piccole imprese, contro il merito, la crescita, la produttività, gli ascensori sociali, che vogliono dire democrazia. Cattiva rendita - ha spiegato il parlamentare - che produce cattiva distribuzione del reddito, iniquità e ingiustizia. Cattivo welfare, cattive pensioni, con un numero di non attivi superiori agli attivi. Altissimo debito, altissimo deficit. Una parola: stagnazione. Un'Italia ferma da 20 anni - ha segnalato l'esponente di FI -, che ha sprecato il dividendo dell'euro e l'ha distribuito male, collocandolo nella cattiva rendita e non negli investimenti necessari per modernizzare il Paese". Brunetta ha, poi, proseguito: "Ecco, presidente Conte, l'Italia ora ha una grande occasione, di fare queste riforme, di rimediare a 20 anni di sprechi e ingiustizie. Riforma della giustizia, Green deal, digitalizzazione, mercato del lavoro vero ed efficiente, welfare sostenibile, lotta alla povertà, investimenti, riforma della Pubblica amministrazione. Vede, signor presidente - ha concluso il parlamentare rivolgendosi a Conte -, la semplificazione doveva essere il primo dei suoi decreti, non l'ultimo. Insomma, la vera modernizzazione del nostro Paese. Spero ne sia consapevole, che Lei ha in mano, in questo momento, il recupero di 20 anni di cattiva politica economica". (Rin)