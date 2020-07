Coronavirus: 149.387 morti in America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Costa Rica, con 8.482 casi confermati e 37 morti, va il primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. A metà luglio le autorità riferiscono del passaggio alla trasmissione comunitaria. Dal 16 maggio iniziano ad allentarsi le restrizioni che hanno tenuto il paese in quarantena. Dal 1 agosto si riaprono le porte per il turismo internazionale. In Guatemala il numero di contagi è salito a 30.872 con 1.302 morti. Nel paese, dove il 70 per cento della popolazione attiva lavora nell’economia informale, vige fino a metà luglio un coprifuoco dalle 18 alle 5, un freno all’ingresso di stranieri e ai movimenti interprovinciali. Stato di emergenza nazionale anche nella Repubblica Dominicana, dove ad oggi si contano 46.305 contagi e 910 morti. Il paese ha avviato un percorso di riaperture ma i contagi sono in crescita. L’emergenza ha spostato a inizio luglio le elezioni generali di metà maggio. (segue) (Abu)