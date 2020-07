Roma: Campidoglio, raddoppiano le donne seguite dai centri antiviolenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raddoppiano le donne seguite dai centri antiviolenza di Roma Capitale: sono 691 le donne in carico alle strutture capitoline a giugno 2020, +100 per cento rispetto all'anno precedente (346 a giugno 2019). Si legge in una nota del Campidoglio. "Questo è un importante segnale: dobbiamo far emergere la violenza sommersa. I nostri centri sono sempre attivi h24, collegati al numero nazionale 1522 e raggiungibili anche con il nuovo servizio su Whatsapp, per offrire alle donne e ai loro bambini sostegno e percorsi personalizzati per sottrarsi alle violenze. L'impegno dedicato alle nuove strutture ha funzionato: abbiamo avviato 5 nuovi Centri antiviolenza tra il 2018 e il 2019 e continueremo in questa direzione. Nessuna è sola", ha commentato il sindaco di Roma Virginia Raggi. Nel dettaglio, il monitoraggio delle attività dei Centri antiviolenza di Roma Capitale conferma il trend in crescita del numero di donne in carico alle strutture capitoline: +10 per cento rispetto a maggio (627), mese nel quale si era già registrato un +14 per cento rispetto ad aprile (560). Già nel 2019 si era rilevato un aumento del 57 per cento delle donne seguite (+157 tra gennaio e dicembre), la maggioranza delle quali continua il percorso personalizzato di sostegno. (segue) (Com)