Roma: Campidoglio, raddoppiano le donne seguite dai centri antiviolenza (4)

- "Il +100 per cento di donne seguite dai Centri antiviolenza di Roma Capitale è un messaggio forte e chiaro, che va nella giusta direzione, segnando un cambio di passo importante dal 2019 al 2020. Attraverso la testimonianza delle donne che entrano in contatto con le strutture capitoline, possiamo ricavare anche una fotografia del fenomeno della violenza importante da sottolineare. Dal report del 2019 sappiamo che le vittime sono donne per la stragrande maggioranza italiane (69 per cento), una su tre è sposata (32,3 per cento) e circa due su tre hanno figli (61,2 per cento). L'autore dei maltrattamenti è, quasi una volta su tre, il marito (29,8 per cento), seguono l'ex partner (12,8 per cento), l'ex marito (10 per cento) e l'ex convivente (7,2 per cento). Il report conferma che le violenze si registrano prevalentemente nei legami stabili: in un caso su quattro sono relazioni superiori agli 11 anni (26,1 per cento), mentre solo nell'1,1 per cento dei casi l'autore è indicato dalle donne come 'sconosciuto'. Questi dati devono far riflettere, perché tratteggiano una violenza che dimora all'interno di relazioni stabili, matrimoni, convivenze, con figli minori che subiscono a loro volta violenza (66,2 per cento), il più delle volte assistita (84 per cento). Ma ci dicono anche che il coraggio di sempre più donne, supportate dalle nostre operatrici, sta facendo la differenza. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a informare, sensibilizzare e intercettare i bisogni, anche innovando i servizi per offrire sempre maggiori opportunità di riscatto e prevenzione", dichiara la delegata del sindaco alle Politiche di genere Lorenza Fruci. (Com)