Coronavirus: Fapi, Italia rischia di cadere nelle mani di speculatori

- Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori soffrono le scelte deboli fatte dal Governo in campo economico. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Decreti emergenziali e piccoli bonus non possono reggere la portata della crisi che si è sviluppata nel Paese. Serve coraggio e responsabilità nelle decisioni da assumere, o in autunno l'Italia rischia il caos con il pericolo di cadere nelle mani dei grandi speculatori internazionali con la svendita delle migliori aziende fiore all'occhiello della nostra economia", aggiunge. (Rin)