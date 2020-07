Lavoro: nel 2019 2,5 milioni di stranieri occupati, il 10,7 per cento del totale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi dati non tengono conto dell'impatto dell'emergenza Covid-19, che ostacolerà i trend positivi e acuirà le criticità già esistenti, né della regolarizzazione in corso, che vuole restituire dignità a tanti lavoratori migranti e aiutare imprese e famiglie a ripartire", sottolinea il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Stanislao Di Piazza, del Movimento cinque stelle. "ll Rapporto - segnala - è però una bussola preziosa per orientarci in un futuro incerto, ci dice da dove partiamo e quali tipi di dinamiche potremmo trovarci ad affrontare, guardando al lavoro e all'integrazione dei migranti come misure del benessere di tutto il Paese". Curato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Mlps, con il supporto di Anpal servizi, "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia" è realizzato in collaborazione con la Direzione generale dei Sistemi informativi, dell'Innovazione tecnologica, del Monitoraggio dati e della Comunicazione, l'Inps, l'lnail e Unioncamere. Questa decima edizione è arricchita anche da contributi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'Organizzazione internazionale del lavoro. (segue) (Rin)