Autostrade: Marsilio (Regione Abruzzo), revocare concessione a chi ha dimostrato di non saperla gestire

- La strada maestra è revocare questa concessione a chi ha dimostrato di non saperla gestire nell'interesse pubblico e rimetterla a gara con delle concessioni scritte bene: lo afferma Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo, su Rai Radio1 all'interno del programma Centocittà condotto da Ilaria Amenta e Gianluca Semprini. "Il tema è come si fanno le concessioni e cosa ci si scrive sopra. Lo Stato ha tutti i diritti, i doveri e i poteri per poter imporre ai concessionari, che sia una public company o un concessionario privato, di mantenere i propri impegni e di fare gli investimenti. E' chiaro che, se le concessioni si regalano, nessuno controlla, nessuno impone sanzioni per lunghi anni, salta tutto il meccanismo e ci ritroviamo con il paese bloccato", aggiunge Marsilio che dichiara: "Voglio sperare che una maggior presenza pubblica possa significare maggiore vicinanza agli interessi dei cittadini e al territorio. Ma penso che la strada maestra fosse, e resti, quella di revocare questa concessione a chi ha evidentemente dimostrato di non saperla gestire nell'interesse pubblico e rimetterla a gara con delle concessioni scritte bene". Poi ancora: "L'autostrada adriatica è diventata impercorribile. E' vecchia. Arriva a tre corsie fino alla fine delle Marche. Poi per tutto l'Abruzzo e fino alla Puglia diventa a due corsie. Oggi è incompatibile con delle necessità di trasporto e dell'economia della Costa adriatica, che è diventata la serie B dell'Italia. Mentre sulla costa tirrenica si fanno strade a tre corsie e l'alta velocità noi ci dobbiamo accontentare di strade e ferrovie vecchie e superate". (Gru)