Istruzione: da Banco Bpm 40 tablet e 200 computer per ragazzi scuole milanesi

- Comune di Milano e Banco Bpm comunicano che sono stati donati 240 dispositivi agli studenti delle scuole milanesi: quaranta tablet e duecento computer per ragazzi in condizioni di fragilità iscritti a sei istituti comprensivi milanesi. In questo modo anche Banco Bpm ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Giuseppe Sala e dall'assessora all'Educazione e Istruzione Laura Galimberti per supportare con donazioni di 'device' o connessioni le scuole di Milano. I dispositivi sono stati donati alle scuole che, sulla base di un questionario compilato dai dirigenti scolastici nel corso dell'emergenza coronavirus e periodicamente aggiornato dall'Assessorato all'Educazione, avevano segnalato un maggiore bisogno. Sono scuole in quartieri in difficoltà o con accentuati fenomeni di segregazione. Sono poi i presidi dei singoli istituti a individuare gli studenti che li utilizzeranno, anche a casa loro, per il recupero scolastico. Un patrimonio che ogni scuola deve oggi costruire per far fronte a eventuali necessità dei ragazzi "a distanza", ma anche per immaginare a scuola una formazione specifica al digitale. "Le scuole - dichiara l'assessora Galimberti - hanno subìto per prime le conseguenze del diffondersi dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Per fare in modo che questa situazione non contribuisse ad acuire le differenze fra i bambini, ci siamo da subito impegnati a individuare i bisogni informatici e digitali delle famiglie, per poter orientare gli interventi, e abbiamo chiesto ai privati di supportare gli istituti con le donazioni. Abbiamo consegnato ad oggi più di 1.500 device e siamo contenti che la risposta all'iniziativa sia stata così ampia perché dimostra ancora una volta la generosità dei cittadini e delle aziende milanesi. Accogliamo quindi con grande entusiasmo l'importante donazione di Banco BPM che permetterà a molti ragazzi di avere uno strumento per proseguire lo studio e il recupero scolastico nei prossimi mesi. Ma anche, perché no, per partecipare a giochi educativi, come è stata la caccia al tesoro "virtuale" lanciata dal Comune". (segue) (com)