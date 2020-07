Istruzione: da Banco Bpm 40 tablet e 200 computer per ragazzi scuole milanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento così complesso, causato dall'emergenza sanitaria degli ultimi mesi – ha dichiarato Umberto Ambrosoli, presidente di Banca Aletti e della neo costituita Fondazione Banca Popolare di Milano – il gruppo Banco Bpm ha deciso di andare incontro alle esigenze dei più piccoli per facilitarli nel proseguire l'apprendimento didattico. La Banca ancora una volta mette in pratica la propria vocazione territoriale applicando il principio di restituzione alla comunità, scegliendo di sostenere, quindi, progetti destinati ai bambini e alle famiglie. Siamo orgogliosi, infatti, di contribuire con un piccolo gesto a rendere più agevole, oggi da casa, domani anche in classe, il rapporto tra gli studenti e la loro scuola". In un contesto in cui la socialità continuerà necessariamente ad essere ridotta e la tecnologia giocherà, di conseguenza, ancora un ruolo importante, il Comune continuerà a raccogliere donazioni attraverso l'avviso esplorativo pubblicato a questo link e rivolto a fondazioni, aziende, enti del Terzo settore. (com)