Israele: proteste contro Netanyahu, 50 manifestanti arrestati

- E’ di 50 manifestanti arrestati e di un ufficiale di polizia ferito il bilancio delle manifestazioni avvenute davanti alla residenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. La polizia ha usato gli idranti per disperdere centinaia di manifestanti che hanno bloccato la metropolitana leggera di Gerusalemme dopo la mezzanotte. I dimostranti hanno chiesto le dimissioni di Netanyahu, su cui attualmente è in corso un processo che lo vede accusato di presunta corruzione in tre diversi casi. Altre manifestazioni separate hanno avuto luogo in contemporanea in tutto il paese. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare le barriere di sicurezza poste intorno alla residenza, venendo respinti dalle forze di polizia. Le manifestazioni sono state guidate da attivisti dei gruppi anticorruzione che definiscono Netanyahu come "ministro del crimine" chiedendone le dimissioni. Uno degli organizzatori è il generale della riserva dell’esercito israeliano, Amir Haskel, il quale ha esortato la folla riunita il 14 luglio, 231mo anniversario della Rivoluzione francese, a "chiedere libertà, uguaglianza e fratellanza". Le proteste contro il premier hanno spinto diversi suoi sostenitori a scendere in piazza manifestando in suo favore. (Res)