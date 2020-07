Ucraina: coronavirus, possibile estensione misure quarantena a Kiev fino a 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di quarantena per il coronavirus potrebbero venire estese fino al 2022 a Kiev, capitale dell’Ucraina. Questa la previsione del direttore del Dipartimento per la tutela sanitaria e dei consumatori della municipalità di Kiev, Oleh Ruban, secondo cui la quarantena nella capitale dell’Ucraina potrebbe venire estesa per un altro anno e mezzo, fino a quando non verrà raggiunta la cosiddetta immunità di gregge al Covid-19. “Questa estensione potrebbe valere non solo a Kiev, ma in tutto il mondo. I dati epidemiologici ci dicono che i patogeni che circolano a livello globale arrivano alla distruzione nel giro di un anno e mezzo. Per questo motivo, le misure di restrizione potrebbero restare in vigore per tutto questo periodo”, ha detto Ruban all’agenzia di stampa “Rbk Ucraina”. (Rum)