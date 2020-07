Decreto Semplificazioni: Gelmini (FI), approvato una settimana fa, che fine ha fatto il testo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 7 luglio il premier Conte ha illustrato in pompa magna, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il decreto semplificazioni, approvato lo stesso giorno 'salvo intese' dal Consiglio dei ministri. Annunci roboanti, 130 grandi opere sbloccate, rivoluzione per la pubblica amministrazione: un bel libro dei sogni. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "È passata più di una settimana e del testo del decreto neanche l'ombra. Quattro giorni fa le agenzie ci segnalavano il suo invio alla Ragioneria generale dello Stato. Poi, silenzio. Che fine ha fatto il decreto? Quando verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale? Cosa sta facendo la Ragioneria? Cosa dicono gli autorevoli esponenti della maggioranza che hanno dichiarato per giorni sul nulla? Aspettiamo una parola di chiarezza da parte di Palazzo Chigi", aggiunge.(Rin)