I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuolabus dirottato: Sy, unico scopo mio gesto era quello di salvare vite umane"Il mio gesto ha l'unico scopo di salvare vite umane. Se vengo condannato fate pure, però ricordate che il mio gesto aveva solo lo scopo di salvare vite umane perché non ne potevo più di vedere orrori tutti i giorni. Rinnovo le mie accuse contro Salvini per crimini contro l'umanità". Lo ha detto nell'aula bunker di San Vittore Ousseynou Sy, l'ex autista, oggi 48enne, imputato per strage aggravata da finalità terroristiche, sequestro di persona ai fini di eversione o terroristici, lesioni e incendio per il dirottamento del mezzo con a bordo 53 persone tra bambini e adulti del 20 marzo 2019 rendendo dichiarazioni spontanee prima che la Corte d'Assise di Milano si ritirasse in camera di consiglio. "Chiedo giustizia - ha aggiunto - per tutte le famiglie che hanno visto parenti morire di fronte alle nostre coste tra il 2018-2019 perché la giustizia non è a senso unico". Il verdetto dei giudici è atteso a partire dalle 13.15. (segue) (Rem)