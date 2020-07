I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Parte oggi la campagna di crowdfunding per realizzare la seconda edizione de "La Scala fa Scuola. Un Coro in Città", progetto didattico che porta alla creazione di cori di voci bianche nelle scuole primarie milanesi, promosso da Accademia Teatro alla Scala e Fondazione Tim. L'iniziativa è sostenuta da Fondazione Tim attraverso la piattaforma di crowdfunding DonaconTim. Per ogni euro donato, fino al 31 ottobre 2020, Fondazione Tim riconoscerà all'Accademia un contributo di pari importo, per un massimo di 200.000 euro. La Scala fa Scuola. Un Coro in Città offre ai bambini delle scuole primarie del capoluogo lombardo l'opportunità di avvicinarsi alla musica attraverso la pratica corale. Studiare canto corale crea un forte spirito di gruppo e sviluppa un grande senso di aggregazione. Cantare insieme significa imparare ad ascoltare gli altri e ad ascoltarsi, La voce, lo strumento musicale più naturale che esista, costituisce uno straordinario veicolo attraverso cui trasmettere le proprie emozioni ed aiuta a migliorare le proprie potenzialità espressive. Dopo il notevole successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre 300 bambini delle nazionalità più diverse in 10 istituti scolastici milanesi, la seconda edizione ha l'ambizioso obiettivo di interessare altrettante scuole ed accrescere il numero complessivo di piccoli cantori fino a 500. "Siamo lieti di poter affiancare ancora una volta Accademia Teatro alla Scala in un progetto di ampio respiro, non solo culturale ma anche sociale", sottolinea Giorgia Floriani, direttore generale della Fondazione Tim. "Grazie alla piattaforma DonaconTIM sosterremo la cultura e daremo un contributo concreto alla crescita formativa dei giovani nelle arti espressive e canore. Tutto questo sarà reso possibile grazie anche alla grande partecipazione dei docenti che saranno coinvolti nel progetto". Per Luisa Vinci, direttore generale dell'Accademia Teatro alla Scala, "il progetto risponde pienamente alla missione di un'istituzione come l'Accademia, da sempre impegnata nella crescita culturale e nella formazione dei giovani nelle arti e mestieri dello spettacolo".