Cina: Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao diventerà hub aeroportuale di livello mondiale entro il 2035 (2)

- A febbraio dello scorso anno, il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato nuove linee guida per lo sviluppo della Grande Baia, una vasta area attorno al delta del Fiume delle Perle che riunisce 68 milioni di persone e genera un pil simile a quelli di Australia e Corea del Sud combinati. Il nuovo piano di sviluppo “sosterrà e accrescerà ulteriormente il ruolo dell’Area della Grande baia di Canton-Hong Kong-Macao nel processo di sviluppo e apertura economica” della Cina, spiegano le linee guida del Consiglio di Stato. Il piano definisce una serie di obiettivi con orizzonte temporale 2035, che puntano a fare della Grande Baia il principale centro di innovazione tecnologica globale, concentrandovi manifattura avanzata e moderni servizi industriali. Tra le priorità del piano figurano la modernizzazione e l’espansione degli aeroporti di Hong Kong, Macao, Canton e Shenzhen, e la realizzazione di vaste riserve petrolifere nel delta del fiume delle Perle. In quell'occasione, il capo esecutivo di Hong Kong Carrie Lam ha espresso entusiasmo per il nuovo piano, che “aiuta a individuare nuove aree di crescita per Hong Kong e a sostenere lo sviluppo diversificato della sua economia e delle sue industrie”. (Cip)