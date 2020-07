Usa: Trump esulta per i risultati delle primarie repubblicane per il Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una “grande vittoria”: così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito i risultati delle primarie repubblicane per il Senato federale in Alabama, dove l’ex coach di football americano Tommy Tuberville si è imposto su Jeff Sessions, primo procuratore generale dell’attuale amministrazione. Il distacco tra i due è stato di 21 punti ed è probabile che nella corsa abbia fortemente inciso l’intervento del capo della Casa Bianca, che ha pubblicamente appoggiato Tuberville e definito Sessions “un disastro” nei giorni antecedenti il voto. Sessions, che pure era stato il primo senatore degli Stati Uniti a sostenere Trump nella corsa alla presidenza del 2016, entrò in rotta di collisione con il capo della Casa Bianca nel marzo del 2017, quando decise di astenersi dalla nomina di un procuratore generale incaricato di condurre l’inchiesta “Russiagate”. Fu allora il suo assistente, Rod Rosenstein, a nominare per quell’incarico Robert Mueller, che condusse un’indagine ad ampio raggio che tuttavia non portò mai a un’incriminazione per Donald Trump. Sessions fu successivamente costretto alle dimissioni. (segue) (Nys)