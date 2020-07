Usa: Trump esulta per i risultati delle primarie repubblicane per il Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuberville dovrebbe affrontare alle elezioni generali del 3 novembre Doug Jones, definito questa mattina da Trump su Twitter “un terribile senatore che è solo un burattino super liberale per (il leader Dem al Senato Chuck) Schumer e per (la speaker della Camera dei rappresentanti Nancy) Pelosi”. Quella in Alabama non è tuttavia l’unica vittoria riportata da Trump alle primarie senatoriali repubblicane. In Texas l’appoggio del presidente Usa ha invertito i pronostici della vigilia e portato alla vittoria Ronny Jackson, l’ex medico di Trump, sul favorito Josh Winegarner. Il capo della Casa Bianca, scrive oggi il portale “Politico”, ha vinto in tutte le primarie alle quali teneva. Si tratta di una rivincita rispetto a due battaglie politiche perse nelle ultime settimane a favore dei deputati Denver Riggleman in Virginia e Scott Tipton in Colorado. Ieri si è votato anche per le primarie democratiche per il Senato nel Maine, dove la presidente della Camera dei rappresentanti dello Stato Sara Gideon ha battuto i suoi sfidanti e dovrà vedersela a novembre con la repubblicana Susan Collins. Gli elettori Dem hanno inoltre scelto in Texas la veterana dell’aeronautica Mary Jennings Hegar, che il prossimo autunno sfiderà il repubblicano John Cornyn, al Senato federale dal 2002. (Nys)